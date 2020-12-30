  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 09:47:04 -
AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Okumuş, AA muhabirlerinin çektiği, yaşam, spor ve haber kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde oyunu, Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" başlıklı fotoğrafına kullanan Okumuş, yaşam kategorisinde Muhammet Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçti.

Anadolu Ajansı'nın yıl içerisinde dünya genelinde yaşanan olayları bir fotoğraf demeti şeklinde özetleyerek kamuoyuna sunduğunu belirten Prof. Dr. Okumuş, "Bizim yaşanmış olaylardan ders almamız ve ona göre de yönümüzü çizmek amacıyla hatırlamamız gerekiyor. Oylamaya sunulan fotoğraf demetlerinin hepsi de bir yılı çok güzel özetliyor. Bazen bizim göremediğimiz bir haber karesi çok yüksek anlamlar barındırıyor. Haberlerin anlık fotoğrafları bazen dikkat etmemiz gereken yönlerini bizlere sunuyor. Bundan dolayı da AA foto muhabirlerini tebrik ediyorum. Bu geleneksel fotoğraf yarışmasının da ilerleyen yıllarda sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başakşehir'de Okan Buruk depremi
Spor

Başakşehir'de Okan Buruk depremi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi. ..
Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)
Gündem

Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tek adam' olmakla suçlayan Ali Babacan, tek adam olarak girdiği DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'nde ye..
Vuhan'da gerçek tablo ortaya çıktı
Dünya

Vuhan'da gerçek tablo ortaya çıktı

Koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde ilk ortaya çıktığı döneme ilişkin, olarak çarpıcı bir iddia geldi. Yapılan araştırmaya göre, şehirde 500..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay