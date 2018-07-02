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Afrinli ailelere kıyafet yardımı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği Afrin'deki sivillere kıyafet yardımları sürüyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afrin’deki kent merkezinde Ramazan Bayramı öncesi açtığı "Hayır Çarşısı" adlı kıyafet dağıtım merkezinden her gün 100 aileye yardım yapıyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:23
Afrinli ailelere kıyafet yardımı

İHH, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO'nun kontrol altına aldığı Afrin’deki sivillere yönelik insani yardım çalışmaları kapsamında, kent merkezinde Ramazan Bayramı öncesi açtığı "Hayır Çarşısı" adlı kıyafet dağıtım merkezinden her gün 100 aileye yardım yapıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayır Çarşısı" merkezinin yardım faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

ÜCRETSİZ ALIŞVERİŞ KARTI VERİLİYOR

Afrin’de kurulan merkeze başvuran Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz kıyafet temin ettiklerini vurgulayan Tosun, yardımların yapılış şekli hakkında şu bilgileri verdi:

"İhtiyaç sahipleri önceden tespit ediliyor ve kendilerine ücretsiz alışveriş kartı veriliyor. Bu kart ile aileler, ücretsiz kıyafet ihtiyaçlarını temin edebiliyor. Merkez, Afrin’de önümüzdeki bir yıl boyunca hizmet vermeye devam edecek."

'AİLELERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Afrin’de, harekatın ardından hayatın normale dönmeye devam ettiğini belirten Tosun, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 7 yıldır terör örgütünün kontrol ettiği bölgede insanların hayat şartları çok kötüleşmiş. Bu nedenle böyle yardım projeleriyle aileleri desteklemeye devam edeceğiz. Hayır çarşımızdaki kıyafetler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve yetim annelerini istihdam ettiğimiz terzi atölyelerimizde üretiliyor. Yani Suriyeli yetim annelerinin yurttaşları için ürettiği kıyafetler Türkiye’den Afrin’e gönderiliyor."

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:23
  1. Hatay
  2. Afrin

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