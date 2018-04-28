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Afrin’den izne gelen astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'den izinli olarak Mersin'e gelen Piyade Astsubay Mehmetcan Özkan, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:43
Afrin’den izne gelen astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti

Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan Piyade Astsubay Mehmetcan Özkan, memleketi Mersin’in Tarsus ilçesine izinli olarak geldi. Özkan, kendisi gibi TSK’da astsubay olan Yemliha Kara’yı da yanına alarak 33 P 1832 plakalı otomobiliyle gezintiye çıktı. Mehmetcan Özkan yönetimindeki otomobil, gece saat 01.00 sıralarında Adanalıoğlu Mahallesi Çukurova Fide Caddesi’nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki dereye uçtu. Astsubay Yemliha Kara araçtan çıkmayı başarırken, sürücü Mehmetcan Özkan ise otomobilde sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla sudaki araçtan çıkarılan Mehmetcan Özkan, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Yemliha Kara ise Tarsus’taki özel hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Piyade Astsubay Mehmetcan Özkan’ın cenazesi işlemlerin ardından teslim alındı. Görevli askerlerin taşıdığı Özkan’ın tabutu cenaze aracına konuldu. Özkan’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Tarsus’a götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:43
  1. Adana
  2. Zeytin Dalı Harekâtı
  3. Mehmetcan Özkan
  4. Mersin
  5. Tarsus
  6. Yemliha Kara

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