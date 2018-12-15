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Afrin'de teröristlerin karargahı böyle vuruldu!

Afrin'de PYD/PKK'lı teröristlerin karargah olarak kullandıkları ev böyle imha edildi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:40

Önceki gün PKK/YPG’li teröristler Afrin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz atışlarında bulunmuş ve şiddetli çatışmalar yaşandı.

TSK'ya bağlı özel birliklerin tespit ettiği PYD'li terörist karargahı olarak kullanılan bir ev ateş altına alındı. İçeride çok sayıda teröristin bulunduğu karargahın ateş altına alınma anı saniye saniye kameraya yansıdı. 

1 askerimiz şehit oldu

13 Aralık'ta Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları sonucu bir askerimiz şehit olmuştu.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:40
  1. afrin
  2. YPG/PYD

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