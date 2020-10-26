Afrin'de terör saldırısı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.
Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bomba patladı.
Terör saldırısında ilk tespitlere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.
Yaralılar tedavi için sağlık merkezlerine sevk edildi.
Güvenlik kaynakları YPG / PKK bombalı saldırıların Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelerde YPG / PKK tarafından gerçekleştirildiğini, ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.
Türkiye ile Rusya arasındaki YPG / PKK'lı teröristler, Afrin Cerablus bölgesini hedef alarak ve terör eylemleri düzenleyerek, Azez'in Bab ilçesine sık sık uğrayan Tel Rıfat'ta 22 Ekim 2019 tarihli bir anlaşmaya bırakılmalıdır.