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Dünya Afrin'de terör saldırısı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
Dünya

Afrin'de terör saldırısı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:21:00 -
Afrin'de terör saldırısı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bomba patladı.

Terör saldırısında ilk tespitlere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

Yaralılar tedavi için sağlık merkezlerine sevk edildi. 

Güvenlik kaynakları YPG / PKK bombalı saldırıların Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelerde YPG / PKK tarafından gerçekleştirildiğini, ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

Türkiye ile Rusya arasındaki YPG / PKK'lı teröristler, Afrin Cerablus bölgesini hedef alarak ve terör eylemleri düzenleyerek, Azez'in Bab ilçesine sık sık uğrayan Tel Rıfat'ta 22 Ekim 2019 tarihli bir anlaşmaya bırakılmalıdır.

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