Afrin'de terör örgütüne büyük darbe! Saldırı hazırlığındaki 11 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG'li teröristlerden temizlenen Afrin'de, arka arkaya düzenlenen 3 ayrı operasyon ile Türk askerlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen topal 11 teröristi etkisiz hale getirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDALARDI

Habertürk'te yer alan habere göre, Türk istihbarat birimleri ve güvenlik güçleri yaptığı çalışmalarda, Zeytin Dalı Harekatı ile PYD/YPG'li teröristlerden temizlenen Afrin'in yakınlarında bir grup teröristin olduğunu belirledi. Kentteki Türk askerleri ile ÖSO'ya saldırabileceği değerlendirilen teröristlere yönelik hemen hava destekli operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, bölgede bulunan 4 teröristten 2'si ölü, 1'i ise sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin yapılan sorgusunda ayı bölgede 5 kişilik bir terörist grubun daha olduğu bilgisi elde edildi. Racu kırsalında olduğu belirlenen ikinci terörist gruba da İHA desteği ile ikinci bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, terör örgütü PYD/YPG üyesi 4 terörist öldürüldü. Grupta bulunan teröristlerden birinin ise kaçtığı belirtildi.



İHA'LAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ



Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran güvenlik güçleri bu kez ise Afrin batısında kırsal kesimde 4 kişilik bir terörist grubun olduğu bilgisini aldı. Bölgeye gönderilen İHA'lar yerlerini tespit ettiği teröristleri etkisiz hale getirdi.