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Aktüel Afrin'de Sevgi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi açıldı
Aktüel

Afrin'de Sevgi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:41:17 -
Afrin'de Sevgi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi açıldı

AFRİN (AA) - Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Katar Kalkınma Fonuna bağlı Katar Hayır Kurumunun (Qatar Charity) desteğiyle Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesindeki hastanelerin yükünü hafifletecek kadın doğum ve çocuk hastanesi açılışı gerçekleşti.

Suriye'nin kuzeybatısında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde Afrin halkının yaralarını saracak Sevgi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi sağlık hizmeti vermeye başladı.

Afrin Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Hac Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgi Hastanesi'nde 3 kadın hastalıkları, 3 çocuk hastalıkları uzmanı ve 2 acil doktoru olmak üzere 8 doktorun sağlık hizmeti vereceğini söyledi.

Yenidoğanlarda sıkça rastlanan sarılık hastalığı için hastanede 8 adet kuvöz bulunduğunu ifade eden Hac Hasan, hastanenin 2 ameliyathane ve 17 yatakla donatıldığını belirtti.

Katar Hayır Kurumunun Suriye Temsilcisi Dr. Emjed Tahhan, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Katar Kalkınma Fonuna bağlı Qatar Charity'nin ortak yürüttüğü sağlık projeleri paketi kapsamında ilk projenin açılışının gerçekleştiğini söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde bu projeden sonra 6 sağlık ocağı açılacağını ifade eden Tahhan, "3 hastaneye de maddi ve lojistik destek verilecek. Hasta sevki ve ambulans programı kapsamında 10 adet ambulans alınacak. Azez ve İdlib'de büyük kapasitede 2 ilaç deposu açılacak." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kent merkezi 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

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