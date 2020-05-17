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Afrin'de Ramazan Bayramı'na kadar 3 bin 200 çocuk giydirilecek

Yeniakit Publisher
2020-05-17 19:28:04 -
Afrin'de Ramazan Bayramı'na kadar 3 bin 200 çocuk giydirilecek

AFRİN (AA) - Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Afrin'de Ramazan Bayramı'na kadar 3 bin 200 çocuğun ihtiyaçlarını giderecek.

Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri desteğiyle Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılan Afrin’in Marate beldesinde yardım dağıtım merkezi kuruldu.

Marate belediye binasında kurulan merkez, Marate beldesinde ve ona bağlı köylerde yaşayan ihtiyaç sahipleri için hizmet vermeye başladı.

Merkez, Ramazan Bayramı'na kadar çevre köylerde yaşayan yaklaşık 3 bin 200 çocuğun giyim ihtiyacını karşılayacak.

Merkezin sorumlusu Lavin Arab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları mutlu etmek için projeyi hayata geçirdiklerini belirterek "Bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocukları sevindirebilmek amacıyla beldemize bağlı 9 köyde tespit edilen 3 bin 200 çocuğa ücretsiz elbise dağıtacağız." dedi.

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