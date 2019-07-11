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Afrin'de patlama! Ölüler var

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bombalı araç patladı. Olayda 8 kişinin öldüğü 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:53
Afrin'de patlama! Ölüler var

Afrin ilçe merkezinin güneyindeki Tirende mevkisinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

Patlama sırasında bombanın tesirinin yanı sıra, tankerden saçılan mazot da yangına yol açtı.

Çevrede büyük maddi zararın meydana geldiği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'lılardan arındırmıştı. Ancak ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde halen mevcut olan terör örgütü, Afrin'de zaman zaman terör saldırıları düzenliyor.

 

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:53
  1. Ordu
  2. Afrin
  3. Afrin patlama
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Zeytin Dalı harekatı

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