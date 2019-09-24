Afrin’de patlama! Ölü ver yaralılar var Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin’de meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Afrin’e bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç patlatıldı. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Ayrıntılar Geliyor...

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