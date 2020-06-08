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Aktüel

Afrin'de çocuk parkına terör saldırısı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:16:29 -
Afrin'de çocuk parkına terör saldırısı: 1 yaralı

AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde oyun parkına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, Mahmudiye Mahallesi'nde oyun parkına yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısı sonucu 1 sivil yaralandı.

Parkların eğlenceye kapalı olması çocukların zarar görmesi engellerken çevrede maddi zarar oluştu.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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