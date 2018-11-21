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Afrin'de büyük operasyon! Çete liderleri yakalandı

Suriye'nin Afrin ve Bab bölgelerinde, çetelere yönelik düzenlenen operasyonda 3 çete lideri ve üyeleri ele geçirildi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:58
Afrin'de büyük operasyon! Çete liderleri yakalandı

Afrin'de halkın güvenliği tehdit eden çetelere yönelik düzenlenen operasyonda 3 çete lideri ve üyeleri yakalandı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ve Bab'da çetecilik faaliyeti yürüten gruplara operasyon düzenledi, üç çete lideri ve üyeleri ele geçirildi.

Teslim oldular

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Afrin ve Bab'da sivil halka rahatsızlık veren çetelerle mücadele faaliyetleri kapsamında düzenlenen operasyonda, Bab'da Şurta Vaki olarak bilinen Abdülrezzak El Vaki, Hırri olarak bilinen Halid Osman ile yanındaki unsurlar, Afrin'de Kermo el Daur isimli şahıs ve yanındaki unsurlar, direniş göstermeksizin ÖSO unsurlarına teslim oldu.

Çete üyelerinden biksi makineli tüfek, kalaşnikof tüfek, RPG-7 roketatar, 2 araç ve Bab'da 20 kalaşnikof tüfek, 2 RPG-7 roketatar, biksi makineli tüfek ile 2 aracın ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

Çetelere yönelik operasyonun sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:58
  1. Ordu
  2. Afrin
  3. Bab

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