Afrin'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bombalı saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı bölgesi içerisinde yer alan Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
AA'nın haberine göre, bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi, çevrede maddi zarar meydana geldi.
Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den kurtarılmıştı.