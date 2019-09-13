Afrin'de bombalı saldırı! 13 yaralı Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 13 sivil yaralandı.

Afrin'inilçemerkezindesivillerin yoğun olduğu bölgede bombayüklüaraçinfilak ettirildi. Cumanamazıöncesi düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 13 sivil yaralandı. Olay yerine ulaşan Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri yaralıları sağlıkmerkezlerine sevk etti. Ekipler, patlamanın ardından çıkan yangına da müdahale etti. Patlama sonucu çevrede maddi hasar meydana geldi. Bölgeye intikal eden yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Afrin ilçe merkezinde 8 Ağustos'ta bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucunda 2 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

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