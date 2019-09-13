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Afrin'de bombalı saldırı! 13 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 13 sivil yaralandı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:26
Afrin'de bombalı saldırı! 13 yaralı

Afrin'inilçemerkezindesivillerin yoğun olduğu bölgede bombayüklüaraçinfilak ettirildi.

Cumanamazıöncesi düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 13 sivil yaralandı.

Olay yerine ulaşan Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri yaralıları sağlıkmerkezlerine sevk etti. Ekipler, patlamanın ardından çıkan yangına da müdahale etti.

Patlama sonucu çevrede maddi hasar meydana geldi.

Bölgeye intikal eden yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezinde 8 Ağustos'ta bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucunda 2 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:26
  1. Suriye
  2. Sivil Savunma ekipleri
  3. YPG/PKK
  4. Afrin
  5. bombalı saldırı

YORUM YAZ

  • ahmetahmet19 dk önce
    bu teror saldirisinin abd/nato/israil onayli, planli ve destekli oldugu kesin....benzerleri neden abd/nato/israil kuklasi pkk bolgesinde olmuyor?

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