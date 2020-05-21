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Afrin’de bir sivilin aracı havadan vuruldu: 2 ölü

Afrin’de bir sivil aracın havadan vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:58:15 -
Afrin’de bir sivilin aracı havadan vuruldu: 2 ölü

Afrin’de bir sivil aracın havadan vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.


Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bir sivilin arabasına havadan saldırıldı. Olayın ardından araçta bulunan 2 sivil hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Olay sırasında yaralanan kişi sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

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