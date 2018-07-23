Afrin'de açılan Kürt derneğinde Türk askerini ağırladılar

Bağımsız Suriye Kürt Derneği (KKS), Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde ilk ofislerini açtı.

Afrin'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türkiye'de yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteren KKS, Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart'ta YPG/PKK'dan arındırılan Afrin ilçe merkezinde siyasi ve kültürel çalışmalarını yürütecek ilk ofislerini açtı.

Açılışa, Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümet BaşbakanıCevat Ebu Hatap, bölgede çalışma yapan STK temsilcileri, aşiret ve kabile liderleri ile Türk askerleri katıldı.

Ofisin yanına kurulan çadırda, konuklara yemek ve içecek ikram edildi.

KKS Başkanı Abdülaziz Temo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de ilk ofislerini açtıklarını belirterek, KKS'nin Suriyeli Kürt siyasileri ve ileri gelenlerini bir araya getiren bir yapı olduğunu söyledi.

'TERÖRDEN TEMİZLENEN AFRİN'E İLK DEFA GELİYORUZ'

KKS üyesi Azad Osman, KKS'nin Türkiye'de de faaliyet gösterdiğini kaydederek, "Terörden temizlenen Afrin'e ilk defa geliyoruz. Bundan sonraki dönemde ilçe sakinlerine kültürel ve siyasi alanlarda hizmet vereceğiz, yanlarında olmaya çalışacağız." dedi.

Osman, Afrin'in gelecekte Suriye'nin örnek bölgesi haline geleceğine inandıklarının altını çizerek, "Kalkınma ve kültürel alanlarda faaliyet göstermekteyiz. Bizler Suriye devrimin ayrılmaz bir parçasıyız." diye konuştu.

'AFRİN ŞEHİTLERİN KANLARIYLA TEMİZLENDİ'

Afrinli Muhammed Mustafa Ebu Mahmut, "Suriye devriminin" bir parçası olduklarını vurgulayarak, YPG/PKK yüzünden topraklarından edildiklerini ve Zeytin Dalı Harekatı ile memleketlerine yeniden döndüklerini belirtti.

Ebu Mahmut, Türkiye ve Türk halkına Suriye halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Afrin, şehit olan Türk ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin kanlarıyla temizlendi. 4 yıl aradan sonra memleketime yeniden kavuştum." dedi.

Afrin ilçesinin geliştiğini dile getiren Ebu Muhammed, "İnşallah Türkiye’nin katkılarıyla Afrin daha güvenli ve istikrarlı olacak." şeklinde konuştu.