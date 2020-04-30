Afrin saldırısında hayatını kaybedenler defnedildi

Afrin’de ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin gerçekleştirdiği bombalı saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye, yaralı sayısı ise 60’a yükseldi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden kimlikleri belirlenen yakınları tarafından toprağa verilirken, kimliği belirlenemeyen 20 kişinin cenazesi ise sivil savunma ekipleri tarafından defnedildi.

Suriye’nin Afrin ilçesinide terör örgütü PKK/YPG sivillere yönelik bombalı araç saldırısı gerçekleştirmişti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’u çocuk olmak üzere 52, yaralıların sayısı ise 60 olarak açıklandı. Saldırının ardından hayatını kaybedenlerin kimlik çalışmaları gerçekleştirildi. Kimliği tespit edilenlerin cenaze işlemleri aileleri tarafından gerçekleştirildi. Saldırının ardından hem korna virüs ile mücadele önlemleri hem de yeni bir saldırı olabileceği endişesi ile cenazeler ayrı ayrı ve kalabalık olmayacak bir şekilde düzenlenen törenlerle defnedildi.

Kimliği belirlenemeyen 20 kişinin cenazesi ise sivil savunma ekipleri tarafından yapıldı. Sivil savunma ekiplerinin düzenlediği cenaze töreninde, cesetler açılan toplu mezarlara yan yana gömüldü.