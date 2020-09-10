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Aktüel Afrin Eğitim Fakültesi restore edilecek
Aktüel

Afrin Eğitim Fakültesi restore edilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:49:04 -
Afrin Eğitim Fakültesi restore edilecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve BİNAA Toplum Kalkınma Derneği iş birliğiyle Zeytin Dalı Harekatı Güvenli Bölgesi'nde bulunan Afrin Eğitim Fakültesi binası restore edilecek.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrin Eğitim Fakültesi binasının restorasyonuna yönelik iş birliği protokolü Rektör Prof. Dr. Ali Gür ve BİNAA Toplum Kalkınma Derneği Başkanı Ammar Alazmah tarafından imzalandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Gür, Gaziantep Üniversitesinin Suriye'de açtığı iyi bir eğitim sahasıyla öğrencilerin yaşam kalitelerini artırmak adına devletin imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

Bölgedeki gönüllü sivil toplum kuruluşlarının da buna dahil edildiğini aktaran Gür, verilen destekle daha fazla öğrenciye hizmet sunacaklarını ifade etti.

BİNAA Toplum Kalkınma Derneği Başkanı Ammar Alazmah da GAÜN'ün Suriye'deki eğitim faaliyetlerinin bölgenin gelişimi açısından önemli olduğunu anlatarak, üniversitenin faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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