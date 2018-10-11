Afrika’ya ortaklık çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun açılışındaki konuşmasına, forum dolayısıyla İstanbul’da bulunan katılımcıları misafir etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek başladı. Türkiye olarak, Afrika kıtasıyla işbirliğine büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, Başbakanlığı döneminde, 2005 yılını “Afrika yılı” olarak ilan ettiklerini hatırlattı. Erdoğan, o günden bugüne temponun artarak devam ettiğini dile getirerek, göreve geldiklerinde Afrika’da 12 büyükelçilik varken, bugün 41 büyükelçiliğin bulunduğunu ve bu sayının artarak devam edeceğini söyledi.

“Kazan-kazan” ve eşit ortaklık temelinde karşılıklı saygıya dayalı ilişkileri her alanda ilerletmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Bu anlayışla göreve geldiğimiz günden beri hiçbir ayrım yapmadan Afrika kıtasının tamamıyla işbirliğimizi güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Afrika açılım politikamızı başlattığımız 2003 yılından bu yana gösterdiğimiz çabalarımızın meyvelerini, farklı alanlarda topladık” diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilki 2008’de İstanbul’da, ikincisi 2014’te Malabo’da olmak üzere, iki kez Türkiye-Afrika Ortaklık Zirveleri’ni düzenlediklerini, zirvenin üçüncüsünü 2019’da yine İstanbul’da tertip etmeyi planladıklarını aktardı.

“50’yi aşkın Afrika ülkesinden 5 bin öğrenciye Türkiye bursu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA’nın 21 koordinasyon ofisiyle tüm kıta genelinde kalkınma yardımı faaliyetlerini yürüttüğünü, kıtada kapasite geliştirerek, gerekli altyapıyı inşa ederek ve istihdam üreterek, özellikle gençlerin ve kadınların hayata ümitle bakabilmeleri için ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini söyledi. “Türkiye burslarıyla 50’yi aşkın Afrika ülkesinden 5 bin öğrenci, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde ülkemizde eğitim alıyor” diyen Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Kızılay, AFAD gibi kurumların kıtanın farklı bölgelerinde varlık gösterdiğini, sivil toplum kuruluşlarının kimi zaman oldukça zor şartlar altında da olsa, kıtada yaşayanların dertlerine derman olabilmek için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Afrika ülkeleri Filistin dâvâsına sahip çıktılar

Erdoğan, 2. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’ndaki konuşmasında, Macaristan’a iki günlük yaptığı seyahati anımsattı. Macarların, Afrika’da Macar Eximbank’ı ile Türk Eximbank’ının desteğinde, Afrika’daki dostlarla yatırımlara girme teklifi üzerine aynı düşüncede olduklarını belirterek, iki ülke Afrika’da yatırımlara girebileceklerini söylediklerini ifade eden Erdoğan, 320 kadar işadamıyla yaptıkları toplantıda bu konuyu vurguladıklarını, Afrika’da ortak yatırımlara girme kararını aldıklarını söyledi.

Erdoğan, “Bize her fırsatta demokrasi ve insan hakları karnesi düzenleyenler, bizi en ufak hadiselerden dolayı acımasızca eleştirenler, İsrail’in kameralar önünde işlediği cinayetlere sessiz kalırken, Afrika ülkeleri Filistin halkına ve Filistin davasına sahip çıktılar. Afrika Birliği gibi bölgesel platformlar özellikle kıta genelinde demokrasinin, istikrarın ve güvenliğin korunması hususunda ciddi çaba sarf ediyor. Pek çok ülke darbecileri bağrına basarken Afrika Birliği tavrını hep demokrasiden ve hukuktan yana koydu” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, zengin batılı devletlerin, kapılarına sığınan mültecileri ölüme, açlığa ve yokluğa mahkum ederken, imkanları yok denecek kadar kısıtlı pek çok Afrika ülkesinin milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, sanılanın aksine dünyada savaşların, çatışmaların ve göçlerin yükünü gelişmiş batılı devletlerin değil, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tıpkı 7 yıldır 3,5 milyon Suriyeliyi bağrına basan Türk milleti gibi Afrika halkları da paylaşmanın, maddi imkandan ziyade bir iman, bir anlayış, bir yürek meselesi olduğunu tüm dünyaya göstermişlerdir” diye konuştu.

“Afrika ülkeleri, hak etmedikleri bir muameleyle karşı karşıya”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı’nın tutumuna değinerek, “Sosyal ve siyasal alanda tek tip bir insan hakları tanımına, özgürlük ve demokrasi anlayışına tabi olmanızı şart koşarlar. ‘Biz ne diyorsak öyle olacaksınız’ derler. Yine bunlara göre küresel sistemde yer almanın tek yolu, tüm dünyanın kaderinin beş ülkenin iki dudağı arasına hapsedildiği mevcut düzeni, kayıtsız şartsız kabul etmenizdir” değerlendirmesinde bulundu.

Benzer bir durumun, yeraltı zenginlikleriyle alakalı devam ettiğini aktaran Erdoğan, özellikle tarım alanlarının ve yeraltı kaynaklarının kullanımı konusunda çok ciddi bir adaletsizliğin söz konusu olduğunu söyledi.

Bunun el ele verilerek, ortak adımlar atarak giderilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Neyimiz var, neyimiz yoksa bunu birlikte üretelim, paylaşalım. Çoğu ülkede, ekonomide sömürge döneminden kalan çarpıklıkların giderilmesine müsaade edilmemektedir. Açık söylüyorum bunun adı neo-kolonyalizmdir. Bu klasik sömürgecilik düzeninin, modern dönemdeki uygulamasından başka bir şey değildir.”

“Ülkelerimizi kur baskısından kurtaralım”

Türkiye’yi, bilhassa da ticareti döviz kurunun getirdiği risklerden kurtarmak istediklerini ifade eden Erdoğan, “Artık tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum; yerli para, milli para ile gelin ortak iş yapalım diyorum. Ülkelerimizi kur baskısından, döviz baskısından kurtaralım diyorum. Bu adımı atmak durumundayız” dedi.

Son haftalarda yaşanan spekülatif saldırılar sonrasında bu meseleyi öncelikle gündemlerine aldıklarını anlatan Erdoğan, Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle bir süredir yürüttükleri müzakerelerde belli oranda mesafe kaydettiklerini aktardı.

Süreç içinde bu noktada çok daha önemli başarılar elde edeceklerine inandığını belirten Erdoğan, sadece ana ticaret ortaklarla değil Afrika dahil, tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Türkiye olarak ikili menfaatler temelinde, kazan kazan anlayışı içinde her türlü işbirliğine hazır olduklarını, süratle karanlığın aydınlığa dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Sizlerin, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini derinleştirmek, yeni ufuklara taşımak için tüm gücünüzü harcayacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun, uzun soluklu bir beraberliğin dönüm noktalarından biri olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.