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Dünya Afrika'nın yüzde kaçı aşılandı? İşte kritik oran
Dünya

Afrika'nın yüzde kaçı aşılandı? İşte kritik oran

Afrika kıtasında nüfusun yüzde 11'inin Kovid-19'a karşı aşılandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 22:14:00 -
Afrika'nın yüzde kaçı aşılandı? İşte kritik oran

Afrika kıtasında nüfusun yüzde 11'inin Kovid-19'a karşı aşılandığı açıklandı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtadaki Kovid-19 verilerine dair basına açıklamada bulundu.

Nkengasong, Afrika kıtasında nüfusun yüzde 11'inin Kovid-19'a karşı aşılandığı bildirdi.

2022'nin sonuna kadar 1,3 milyar nüfuslu kıtanın yüzde 70'inin aşılanmasını hedeflediklerini belirten Nkengasong, şimdiye kadar 580 milyon Kovid-19 aşısının kıtaya gönderildiğini sözlerine ekledi.

Afrika'da şimdiye kadar 10 milyon 892 bin 813 kişide Kovid-19 tespit edilirken 238 bin 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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