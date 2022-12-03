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Dünya Afrikalıların kafataslarını açık artırmaya çıkardılar
Dünya

Afrikalıların kafataslarını açık artırmaya çıkardılar

Yüzyıllarca Afrika’yı sömürüp milyonlarca insanı katleden batılıların barbarlığı pes dedirtiyor....

Yeniakit Publisher
2022-12-03 17:08:00 -
Afrikalıların kafataslarını açık artırmaya çıkardılar

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Vanderkindere Müzayede Evi, sömürge döneminden kalma üç insan kafatasını satışa çıkardı. İlanın internette yayılmasının ardından açık artırma, sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılandı. Tepkilerin ardından Vanderkindere Müzayede Evi, kafataslarını satıştan çektiğini duyurdu. Kafataslarının Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne gönderileceği kaydedildi.

'İkinci defa öldürüldüler'

Ortak Sömürge Hafızası koordinatörü Genevieve Kaninda, “Sömürge kurbanlarının kafataslarının satışa çıkarılması skandal bir karar. Bu açık artırma onlara ikinci kez öldürmekten başka bir şey değil” dedi. Ceza kanunlarının ülkede bir cesedin saklanmasını yasakladığını kaydeden Kaninda, “Belçika’da sömürge döneminden kalma insan kalıntılarıyla ilgili bilgiye ihtiyacımız var” ifadelerini kulandı.

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