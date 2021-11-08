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Dünya Afrikalı yargıca silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Dünya

Afrikalı yargıca silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentindeki evinde silahlı saldırıya uğrayan yargıç Gwen Mziba hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 22:58:00 -
Afrikalı yargıca silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentindeki evinde silahlı saldırıya uğrayan yargıç Gwen Mziba yaşamını yitirdi.

News24'ün haberine göre, Bellville Sulh Mahkemesi yargıcı Mziba, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

Mziba'nın hayatını kaybettiği saldırıda, yanında bulunan bir başka kadın da yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

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