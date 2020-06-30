Afrikalı ünlü şarkıcıya suikast! Ülkede ortalık karıştı

Etiyopyalı ünlü şarkıcı Hashalu Hundisa, dün akşam başkent Addis Ababa’da başından vurularak öldürüldü.

Suikastın arkasında kim olduğu bilinmezken, Oromo etnik grubundan olan 34 yaşındaki şarkıcı daha önce ölüm tehditleri aldığını söylemişti.

Hundisa’nın seslendirdiği şarkı sözleri, genellikle Oroma etnik grubunun haklarına odaklanırken, Hundisa Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn’in istifasına yol açan protestolara katılmıştı.

Ünlü şarkıcıya düzenlenen suikast, Oromo milliyetçilerinin İmparator Menelik hakkındaki tartışmaları sözleri ve başkentteki heykelini yıkma sözü vermelerinden birkaç gün sonra yaşandı.

BBC’ye göre, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali Hundisa’nın ölümü nedeniyle yakınlarına başsağlığı diledi.

Hastane önüne binlerce hayranı geldi

Hundisa’nın ölüm haberinin duyurulmasının ardından binlerce hayranı cesedinin kaldırıldığı hastanenin önüne gitti.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar sonucunda, suikaste tepki göstermek amacıyla başkentte düzenlenen gösterilerde gerginlik yaşandı.

Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, doktorlara göre gösteriler sırasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İnternet erişime kapatıldı

Gösterilerin yayılmaması için ülkedeki bazı bölgelerde internete erişim kapatıldı.

Almanya’nın Addis Ababa Büyükelçiliği, Etiyopya’daki vatandaşlarına başkentte kalabalıklardan uzak durma çağrısı yaptı.

Büyükelçilik, gösterilerde hayatını kaybedenler için güvenlik güçlerini suçlayarak, işlenen cinayette ‘siyasi bir motivasyon’ olduğunu ifade etti.

Etiyopya’nın en büyük etnik grubu olan Oromo halkı, uzun süredir siyasi ve ekonomik açıdan dışlanmalarından şikayet ediyor.