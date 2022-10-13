Afrikalı çocukları Türkiye kurtardı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle Birleşmiş Milletler ile Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan tahıl anlaşması sonucunda açılan ‘tahıl koridoru’ birçok yoksul ülkede olası gıda krizinin önüne geçerken, en çok da açlıkla boğuşan Afrika ve Uzak Doğu ülkelerindeki çocukların hayatını kurtardı. Korudor, yoksul ülkelerdeki çocukların tek besin maddesi olan tahıla ulaşmasında en büyük etken oldu. Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 66’ncı Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nde “Türkiye’nin tahıl krizinin çözülmesi hamlesi, dünyada gıda krizinin çözülmesini sağladı. Yoksul ülkelerdeki çocukların hayata tutunmasna neden oldu” dedi.

O anlaşma olmasaydı...

Dünyanın en büyük çocuk sağlığı oluşumu olan Uluslararası Pediatri Kurumu'nun Dış İlişkiler Direktörü Hasanoğlu, dünyada bir gıda krizinin yaşanmasını beklediklerini ancak Ukrayna-Rusya savaşının bu durumu oldukça hızlandırdığını dile getirdi.

Afrika kıtasında ve Uzak Doğu ülkelerindeki çocukların tek besin kaynağının tahıl olduğunun önemine dikkat çeken Hasanoğlu, “Tahıl krizi, yoksul ülkelerdeki çocuklar için en büyük bir tehlikelerden biri. Refah seviyeleri yüksek olan ülkelere gittiğinizde ve besin açısından baktığınızda gıdaların 5 gruba ayrıldığını görürsünüz. Bunlar tahıllar, meyve ve sebzeler, protein ve süt ürünleridir. Zengin ülkelerdeki çocuklar bu 5 grubun hepsine ulaşırken, maalesef yoksul ülkelerdeki çocukların tek ve ana besin maddesinin tahıl olduğunu görüyoruz. Yani tahıl krizinin çözümü ile beraber yoksul ülkelerdeki çocukların açlıkla mücadelesinin de önüne geçilmiş oldu. Bu yüzden biz bu konuyu Birleşmiş Milletlere de Dünya Sağlık Örgütü’nde de dile getirdik. Bu konunun çözümü Afrika’daki çocuklar ve Uzak Doğudaki ülkeler için bir umut kaynağı oluyor” dedi.