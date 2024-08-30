  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başörtüsü karşıtının adı sokağa verildi! Şimdi eserinizle övünebilirsiniz beyler

İki ülke arasında enerji savaşı kızışıyor... Ukrayna'ya F-16 şoku! Pilotların eğitimi tartışma konusu oldu...

Sonunda beklenen oldu! Sofyan Amrabat Fenerbahçe'de

İki petrol devinden hükümete başvuru: İzin verin, Adana'da petrol arayalım

Katil İsrail'den büyük skandal: Filistinlilere saldırıya göz yummuşlar!

Alman devlet kanalı Filistin'in adını anmadı! Alman televizyon kanalında skandal!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Hakan Fidan’dan flaş uyarı! Nükleer savaşa dönebilir

MİT yakalayıp tekmeledi! Fransız PKK'lı yakalandı

Kerhanecinin bağışı ile yapılan adliyelerden adalet saraylarına Türkiye’de çok şey değişti bir onlar değişmedi! Rekortmen Manukyan olsa alkışlardınız!
Dünya Afrika'dan Rus birlikleri Kursk'u savunmak için konuşlandırıldı! İlgili yeni karar: Haber ilk kez açıkladı!
Dünya

Afrika'dan Rus birlikleri Kursk'u savunmak için konuşlandırıldı! İlgili yeni karar: Haber ilk kez açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-08-30 17:11:00 - 2024-08-30 17:13:10
Afrika'dan Rus birlikleri Kursk'u savunmak için konuşlandırıldı! İlgili yeni karar: Haber ilk kez açıkladı!

Rusya Savunma Bakanlığı bağlantılı özel askeri şirket Bears PMC'nin askerleri Burkina Faso'dan Kursk'a gönderilmesi ile ilgili kararı ilk kez açıklandı! Bir mesaj yayımladı.

Rusya Savunma Bakanlığı bağlantılı özel askeri şirket Bears PMC'nin askerleri, Burkina Faso'dan Kursk'a gönderildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ile bağlantılı olan ve yaklaşık yüz kişiden oluşan Bears PMC isimli özel askeri şirketin askerleri, Afrika ülkesi Burkina Faso'dan Kursk'a gönderilecek. Le Monde'un haberine göre bu adım, Ukrayna ordusunun operasyonunu engellemek amacıyla atıldı.

Haberde, Mayıs ayında Burkina Faso'ya ulaşan bu birliğin, aralarında cunta lideri olduğu iddia edilen Yüzbaşı İbrahim Traoré'nin de bulunduğu bir dizi önemli şahsiyetin güvenliğini sağladığı ifade ediliyor. Görevlerinin kısa süreli olduğu ve şimdi geri dönmeye hazırlandıkları belirtiliyor.

Le Monde'dan yapılan alıntıya göre, bu birliklerin ayrılmalarının resmi nedeni, 6 Ağustos'ta Kursk'a başlatılan Ukrayna ordusunun operasyonuna karşı Rus savunma çabalarına katılmaları olarak açıklandı.

Bears Tugayı Komutanı Viktor "Jedi" Yermolaev, 22 Ağustos'ta Telegram üzerinden Le Monde'a ulaşarak geri çekilmeyi doğruladı. Yermolaev, "Tüm Rus askerleri iç sorunlarını unutarak ortak düşmana karşı birleşiyor" ifadelerini kullandı.

Le Monde'un bildirdiğine göre, 27 Ağustos'ta Viktor Yermolaev'in biriminin Telegram kanalında, "son olaylar nedeniyle tugay Kırım'a geri dönüyor" şeklinde daha açık bir mesaj yayınlandı. Bears PMC'nin Kırım'da üslenmiş olduğu biliniyor.

Türkiye'nin birçok ilinde yapılıyor! Tokat'ta dağlardan gelen şifa deposu kuşburnu
Türkiye'nin birçok ilinde yapılıyor! Tokat'ta dağlardan gelen şifa deposu kuşburnu

Kadın - Aile

Türkiye'nin birçok ilinde yapılıyor! Tokat'ta dağlardan gelen şifa deposu kuşburnu

Antalya'da denizden 1 milyon TL çıkaracak: Herkes onu arıyor! Petrol, doğalgaz artık para etmeyecek
Antalya'da denizden 1 milyon TL çıkaracak: Herkes onu arıyor! Petrol, doğalgaz artık para etmeyecek

Aktüel

Antalya'da denizden 1 milyon TL çıkaracak: Herkes onu arıyor! Petrol, doğalgaz artık para etmeyecek

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu: Enerji sektöründen 7 şirket yer aldı!
Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu: Enerji sektöründen 7 şirket yer aldı!

Ekonomi

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu: Enerji sektöründen 7 şirket yer aldı!

Gelecek nesil İHA tasarımı ilk uçuşunu pilotlu yaptı!
Gelecek nesil İHA tasarımı ilk uçuşunu pilotlu yaptı!

Dünya

Gelecek nesil İHA tasarımı ilk uçuşunu pilotlu yaptı!

Çiçekleriniz eskisinden daha canlı görünecek: Çiçek daha canlı hale geliyor
Çiçekleriniz eskisinden daha canlı görünecek: Çiçek daha canlı hale geliyor

Kadın - Aile

Çiçekleriniz eskisinden daha canlı görünecek: Çiçek daha canlı hale geliyor

Alman devlet kanalı Filistin'in adını anmadı! Alman televizyon kanalında skandal!
Alman devlet kanalı Filistin'in adını anmadı! Alman televizyon kanalında skandal!

Dünya

Alman devlet kanalı Filistin'in adını anmadı! Alman televizyon kanalında skandal!

Katarlı ortağı ile akrep fabrikası açtı! Hükümetten izin istediler: 1 gram zehri, 10 bin dolardan satmaya başladı...
Katarlı ortağı ile akrep fabrikası açtı! Hükümetten izin istediler: 1 gram zehri, 10 bin dolardan satmaya başladı...

Ekonomi

Katarlı ortağı ile akrep fabrikası açtı! Hükümetten izin istediler: 1 gram zehri, 10 bin dolardan satmaya başladı...

Kerkük’te Türk SİHA’sının düşürülmesinden sonra neler yaşandı? Hangi ülkeye ait olduğunu anlayamamış
Kerkük’te Türk SİHA’sının düşürülmesinden sonra neler yaşandı? Hangi ülkeye ait olduğunu anlayamamış

Gündem

Kerkük’te Türk SİHA’sının düşürülmesinden sonra neler yaşandı? Hangi ülkeye ait olduğunu anlayamamış

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Pirinç e giderken evdeki bulurdan oldunuz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23