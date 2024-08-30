Afrika'dan Rus birlikleri Kursk'u savunmak için konuşlandırıldı! İlgili yeni karar: Haber ilk kez açıkladı!

Rusya Savunma Bakanlığı bağlantılı özel askeri şirket Bears PMC'nin askerleri, Burkina Faso'dan Kursk'a gönderildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ile bağlantılı olan ve yaklaşık yüz kişiden oluşan Bears PMC isimli özel askeri şirketin askerleri, Afrika ülkesi Burkina Faso'dan Kursk'a gönderilecek. Le Monde'un haberine göre bu adım, Ukrayna ordusunun operasyonunu engellemek amacıyla atıldı.

Haberde, Mayıs ayında Burkina Faso'ya ulaşan bu birliğin, aralarında cunta lideri olduğu iddia edilen Yüzbaşı İbrahim Traoré'nin de bulunduğu bir dizi önemli şahsiyetin güvenliğini sağladığı ifade ediliyor. Görevlerinin kısa süreli olduğu ve şimdi geri dönmeye hazırlandıkları belirtiliyor.

Le Monde'dan yapılan alıntıya göre, bu birliklerin ayrılmalarının resmi nedeni, 6 Ağustos'ta Kursk'a başlatılan Ukrayna ordusunun operasyonuna karşı Rus savunma çabalarına katılmaları olarak açıklandı.

Bears Tugayı Komutanı Viktor "Jedi" Yermolaev, 22 Ağustos'ta Telegram üzerinden Le Monde'a ulaşarak geri çekilmeyi doğruladı. Yermolaev, "Tüm Rus askerleri iç sorunlarını unutarak ortak düşmana karşı birleşiyor" ifadelerini kullandı.

Le Monde'un bildirdiğine göre, 27 Ağustos'ta Viktor Yermolaev'in biriminin Telegram kanalında, "son olaylar nedeniyle tugay Kırım'a geri dönüyor" şeklinde daha açık bir mesaj yayınlandı. Bears PMC'nin Kırım'da üslenmiş olduğu biliniyor.