Afrika’dan Dünyaya Adalet çağrısı yaptı

Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola’nın başkenti Luanda’da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından görkemli bir resmi törenle karşılandı. İki lider daha sonra baş başa görüştü. Erdoğan, Angola temasları kapsamında iki ülke arasında eğitim, tarım, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşma imzaladı.

Angola'ya ilk ziyaret

Heyetlerarası görüşme öncesi konuşan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Değerli dostumun daveti üzere gerçekleştirdiğim, Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret, Türkiye-Angola dostluğunun yeni bir nişanesidir. Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz. Afrika kıtasıyla ilişkilerimizde Angola’nın en önemli ortaklarımızdan biri olması bizleri bilhassa memnun ediyor. Koronavirüs salgını, sağlık alanında küresel dayanışmaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösterdi. Sağlık alanındaki iş birliği anlaşması, tecrübe paylaşımımızı ve dayanışmamızı geliştirecek, kurumsallaştıracaktır. En kısa zamanda imzalanmasında fayda görüyorum.”

Erdoğan'a teşekkür etti

Görüşmelerin ardından imza törenine geçildi. Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ilk söz alan Angola Devlet Başkanı Lourenço, 3 ay gibi kısa sürede Türkiye ile ilişkilerin hızlı şekilde ilerlediğini belirterek, şunları ifade etti: “THY’nin İstanbul-Luanda seferleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyoruz ve bu iş birliğine çok güzel bir şekilde bakıyoruz. Gelecek, Türkiye ve Angola için iyi olacak. Afrika ülkeleri arasında Angola, daha iyi ve modern olmaya çalışıyor. Türkiye’nin buraya gelmesiyle iki ülke için kazanımlarımız olacağı gibi bölgedeki diğer ülkelerde de üretim ve satış yapabileceğiz.”

Angola'ya İHA, SİHA ve zırhlı araç

Erdoğan da adil bir dünya çağrısında bulunarak şunları söyledi: “Terörle mücadele konusunda Enerji konusunda iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inanıyorum. Angola’nın daha önce Türkiye’den İHA ve SİHA talepleri oldu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler yaptık. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Eğer korkarsak, korktukça bu zulüm tüm Afrika’yı kuşatacaktır. İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz. Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın nüksettiğine şahit oluyoruz.

Afrika'yı bağrımıza basıyoruz

“Fransa, Afrika’yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Buralarda nice insanlar öldürülmüştür. Yüz binlerce insan başta Cezayir, Ruanda olmak üzere buralarda öldürülmüştür. Bu insanlar öldürülürken kimsenin sesi çıktı mı? Libya’da, Somali’de olanları görüyorsunuz. Zulüm hala devam ediyor. Bunları aşmak için daha adil bir dünyayı hep beraber inşa etmemiz gerekiyor. Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik Batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.” Erdoğan, Angola Meclisi’ne de hitap ederek dostluk mesajı verdi.