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Dünya Afrika’daki hava kirliliği korkutucu boyutlara ulaştı
Dünya

Afrika’daki hava kirliliği korkutucu boyutlara ulaştı

Afrika'da artan hava kirliliğinin 2019 yılında 1 milyon 91 bin kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi. Uzmanlar kirliliğin artmasının çok kötü sonuçlar doğuracağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 13:11:00 -
Afrika’daki hava kirliliği korkutucu boyutlara ulaştı

Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 2019'da Afrika'da kömür ve gaz yağının evlerde yol açtığı hava kirliliği 697 bin, dış ortamdaki hava kirliliği de 394 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerinden yararlanılarak hazırlanan çalışmada, hava kirliliğinin yol açtığı hastalık ve ölümlerin ekonomiye olan etkilerine de yer verildi.

Olumsuz etkisi 3 milyar dolar

Hava kirliliğinin 2019'da Etiyopya ekonomisine olumsuz etkisi 3 milyar dolar olurken, bu rakam Gana'da 1,63 milyar, Ruanda'da ise 349 milyon dolar oldu.

Araştırmada, dış hava kirliliğine bağlı ölümlerde görülen artışın en tedirgin edici bulgu olduğu ifade edilerek kıtadaki kentleşmeyle bu rakamın katlanarak büyüme riski bulunduğu belirtildi.

Hem sanayileşme hem de kentleşmeden ötürü fosil yakıt kullanımının arttığına dikkat çekilen çalışmada, 2100 itibarıyla kıta nüfusunun 3 kat artarak 1,3 milyardan 4,3 milyara çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan hava kirliliğine bağlı ölümlerin şu anda AIDS'ten sonra en fazla ölüme yol açan ikinci ölüm nedeni olduğuna vurgu yapıldı.

Araştırmada, AIDS ve sıtma gibi hastalıklardan ötürü ölümlerin azaldığı kıtada, "bulaşıcı" hastalıklardan "bulaşıcı olmayan" hastalıklara doğru bir epidemiyolojik geçişin olduğu vurgulandı.

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Yorumlar

lazoğli

Alçaklar gene Neyin peşinde, Zira Afrika'da hava kirliliği var demek batılılar da insanlık demektir
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