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Afrika'daki dev projede Türkiye imzası

Senegal'in başkenti Dakar'da aktif hizmet verecek olan tek demiryolu hattı, Türk şirketi Yapı Merkezi tarafından inşa ediliyor

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:21
Afrika'daki dev projede Türkiye imzası

Dakar'da 2019'da hizmete girecek Dakar-Diamniadio tren hattını, Fransız şirketi EIFFAGE ile Türk şirketi Yapı Merkezi inşa ediyor.

Batı Afrika ülkesi Senegal'in başkenti Dakar'da aktif hizmet verecek tek demiryolu hattı, bir Türk firmasının imzasını taşıyor.
Senegal'de sömürge döneminde 1924'te inşa edilen ancak 2009'dan bu yana hizmet vermeyen eski demiryolunun yerine yapılan Dakar-Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı (AIBD) tren yolu hattı, Türk şirketi Yapı Merkezi ve alt firması Yapıray tarafından inşa ediliyor.

Hattın tamamlanan ilk etabı Dakar-Diamniadio'nun resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından yapılacak.
İkinci etabın tamamlanmasıyla hat, Dakar'ı Thies kentindeki AIBD'e bağlayacak.

105 yıllık hat onarılacak

Bir sonraki aşamada, sömürge döneminden kalma, Mali'nin başkenti Bamako'ya kadar giden 105 yıllık hat onarılarak Dakar-AIBD hattına entegre edilecek. Dakar ile ülkenin iç kısımlarındaki maden bölgeleri ve Mali'nin başkenti Bamako arasındaki kesintisiz demiryolu hattında yapılacak yük taşımacılığı, ülke ekonomisine büyük katkıda bulunacak. Yapıray Genel Müdürü Volkan Okur Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dakar-Diamniadio hattının Senegal için büyük bir yatırım olduğunu söyledi.


Türkiye'de üretimini yaptıkları travers ve rayların montajını Dakar'da gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, Fransız şirketi EIFFAGE ile Türk şirketi Yapı Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü projede alt yüklenici olarak çalıştıklarını ifade etti.

Bölgede inşa edilen en geniş hat

Projenin toplam bedelinin 400 milyon avro olduğunu aktaran Yılmaz, Sahraaltı Afrika'da genelde hat genişliğinin 1 metre olduğunu, ilk defa kendilerinin bin 435 milimetre genişliğinde hat döşediklerini anlattı. Türklerin kıtada Çin şirketleriyle rekabet ettiğini vurgulayan Yılmaz, Türk firmalarının hızlı ve kaliteli iş yapması, paylaşımcı olarak çok sayıda yerel personele bilgi aktarımında bulunması nedeniyle tercih edildiğine işaret etti. Yılmaz, halihazırda Yapıray olarak Tanzanya'da 700, Etiyopya'da 400 kilometrelik bir hattın üst montajını yaptıklarını belirterek, daha önce Kuzey Afrika ülkeleri Cezayir ve Fas'ta birçok tramvay projesi inşa ettiklerini söyledi. Yılmaz, Yapı Merkezi'nin Dakar'da 400, Yapıray'ın ise 180 Türk çalıştırdığına dikkati çekerek, istihdam edilen kişi sayısının yerel personelle 2 bini bulduğunu kaydetti.

Günde 100 binin üzerinde yolcu taşıyacak

Yapımı 2017 yılında başlayan Dakar-Diamniadio demiryolu hattının 2019'un ilk aylarında hizmete girmesi bekleniyor. Hattın ikinci etabı Diamniadio-Thies kenti arasında olacak ve Dakar'ı AIBD'ye bağlayacak. İkinci etabın tamamlanmasıyla Dakar-Havalimanı arasındaki yolculuk 55 dakika olacak. Hatta hizmet verecek 72 metre uzunluğundaki trenlerin her birinde 4 vagon bulunuyor. Saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen, 565 yolcu kapasiteli trenlerle her gün 115 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Senegal makamları, Dakar-Diamniadio hattının tek kullanımlık ücretini 1500 FCFA (Batı Afrika ortak parası- 14,5 Türk lirası) olarak açıkladı.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:21
  1. Senegal
  2. Dakar

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