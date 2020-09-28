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Aktüel Afrika'da yatırıma en uygun 5 ülke açıklandı
Aktüel

Afrika'da yatırıma en uygun 5 ülke açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:02:34 -
Afrika'da yatırıma en uygun 5 ülke açıklandı

İSTANBUL (AA) - Afrikalı iş adamları, kıtada yatırıma en uygun ülkeler arasında Fildişi Sahili, Kenya, Gana, Senegal ve Ruanda'yı gösterdi.

Afrika CEO(Üst Yönetici) Forumu'nun bu sene 150 büyük iş adamıyla gerçekleştirdiği ankette, kıtadaki şirketlerin yüzde 95'inin gelirlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Ankette, iş adamlarının yüzde 85'i, salgının Afrika'daki teknolojik değişime etki edeceğini belirtirken, gıda, sağlık ve eğitim sektörlerinin geleceğe yönelik morallerinin daha yüksek olduğu ortaya konuldu.

İş adamlarının çoğu kıtada yatırım yapılmaya en müsait ülkeler arasında Fildişi Sahili, Kenya, Gana, Senegal ve Ruanda'yı gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 60'ı ise gelecek yıl işlerinin normale döneceği beklentisi taşıdıklarını kaydetti.

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