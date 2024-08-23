Afrika’da Türk rüzgarı! Türkiye, o hamlesiyle öne çıkıyor

Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, Türkiye'nin Afrika'daki stratejik hamlelerini ve küresel güçlerle olan rekabetini değerlendirdi. Erandaç, Türkiye'nin Afrika'da etkili bir politika yürüttüğünü ve bölgedeki nüfuzunu genişlettiğini belirtti. Afrika'da Amerika ve Çin'le kıyasıya bir rekabet yaşandığını vurgulayan Erandaç, Türkiye'nin bu rekabette önemli bir aktör haline geldiğini ifade etti. Erandaç, Başkan Erdoğan'ın Afrika açılımının Türkiye'yi güçlendirdiğini söylediği yazısında şunları kaydetti:

"Günümüzde gözler Ukrayna üzerinde yaşanan Amerika-Rusya savaş satrancı ve Amerika'nın tetikçiliğini yapan siyonist Netanyahu'nun Gazze'de soykırım ve katliamlarına çevrilmiş durumda. Ukrayna ve Ortadoğu krizleri bugün çok önemli ama Afrika'da sessiz ve derin devam eden küresel güçlerin paylaşımı gelecek savaşların habercisi.

Afrika'da küresel aktörler çekişirken Bölgesel Güç Türkiye stratejik hamleler yapıyor. Amerika ve Çin'in Afrika'da neler yaptığını çok iyi gözlemleyen Başkan Tayyip Erdoğan 2010'dan bu yana Türkiye'nin AFRİKA AÇILIMINI İLMEK İLMEK ÖRÜYOR. Türkiye, Çin, Rusya, Körfez ülkeleri ve Batı'nın da hakimiyet için yarıştığı bölgede etkin bir politika yürütüyor. Afrika'daki nüfuzunu devamlı genişleten Türkiye, jeopolitik ve enerji güvenliğini güçlendirmek için yeni hamleler yaparken, bölgede etkin güç haline geliyor. Afrika derinliğinde Türkiye rüzgarı estiren gelişmelere kısaca bakalım.

1) Türkiye'nin askeri yardımı ile Libya'nın parçalanması engellendi. Türkiye-Libya Deniz Anlaşması'yla Amerika- Avrupa'nın Doğu Akdeniz'e çökme planları bozuldu.

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2) Sahel Bölgesi'nde (Senegal, Moritanya, Mali, Nijer, Nijerya, Çad, Sudan, Eritre) Türkiye mekik diplomasisi ile aktör pozisyonuna geçti.

3) Türkiye, dünya jeopolitiği için çok önemli olan Kızıldeniz girişi ile Babülmendep Boğazı'nı kontrol eden Somali'de üs kurdu. Somali'nin Kızıldeniz alanını Türk Donanması 10 yıl koruyacak. Doğal gaz aramasını da Türkiye yapıyor.

4) Türkiye Cibuti'de üs kuracak. Önceki gün Türkiye'nin Cibuti Cumhuriyeti'nde MADEN ARAMASI alanındaki anlaşmalar devreye girdi.

5) Türkiye, Güney Afrika'nın büyük ülkesi Etiyopya ile Somali arasındaki denize çıkma krizinde ARABULUCULUK yapıyor.

EVET. AFRİKA'DA AMERİKA-ÇİN ÇEKİŞİYOR. TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR.. YENİ DÜNYA DÜZENİNİN İKİ KUTUP BAŞI Amerika ve Çin büyük ticaret hacmine sahip devletler, ticarî çıkarlarına karşı Afrika'da kıran kırana çekişiyor. Türkiye akıllı hamlelerle Afrika'nın altın boynuzuna yerleşiyor.

CİBUTİ'NİN jeopolitik ve jeoekonomik önemine gelince... Cibuti, Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'yla buluştuğu noktadadır. Hint Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e ve Süveyş Kanalı'na giriş yapan Cibuti, tüm denizlerde ticarî faaliyet gösteren devletler için yüksek öneme sahiptir. Babülmendep, her yıl yaklaşık 30 bin geminin kullandığı, dünyanın en sık kullanılan geçiş noktasıdır.

1998 yılında Etiyopya-Eritre savaşının çıkmasından bu yana Etiyopya denize çıkamıyor.

Cibuti, denize çıkışı olmayan Etiyopya'nın ithalatının yüzde 90'nını getiriyor ama bölgede çok kritik savaş fitilini yakan Somali'yi bölen küresel güçler, Somalinidad diye bir denize çıkış bölgesini yarattılar.

Etiyopya Somalinidad ile anlaşmaya kalkınca, Somali ile Etiyopya savaş pozisyonuna geçmişlerdi. Bu iki ülke Küresel lider Başkan Erdoğan'ın ARABULUCULUĞU'NDA ANKARA'da bir araya geldiler.

SOMALİ DE OLDUKÇA KRİTİK BİR NOKTADA...

Güney-Doğu Afrika'da Somali deniz geçişi için çok önemli ülke. Türkiye ile çok yakın ilişkileri var. Türkiye deniz üssü kurdu, Afrika'nın en büyük büyükelçilik teşkilatı da Somali'de. Somali ile stratejik ilişkileri üst seviyeye taşıyan Türkiye, Somali deniz sahasını Türk Donanması'yla koruyor. Deniz ve karasında Türkiye doğalgaz arama anlaşmaları yaptı. Somali'de Cibuti'de üsleri bulunan Amerika ve Çin, pek içlerine sinmese de Türkiye'nin öne çıkışını dikkatle takıp etmek zorundalar. 2024 Afrika Jeopolitiğinde Kritik Bir Yıl:

Doğu Afrika'dan Sahel'e, Çad Gölü Havzası'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Mozambik'e kadar pek çok ülke ve bölgede Amerika ve Çin çekişme içinde.

Türkiye'nin 44 Afrika ülkesinde büyükelçiliğinin bulunması muhteşem. Afrika Boynuzu sıkça gündemde yer ediyor. Türkiye, Nijerya, Kamerun, Çad ve Nijer sınırlarını kapsayan Çad Gölü Havzasında ve Nijer, Togo ve Benin bölgesinde önemli AKTÖR konumuna geldi.

Sudan'da da Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin barış çalışmalarında büyük rolü var.

Özellikle Başkan Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kurduğu yakın ilişki, Filistin'den Sudan'a, Sudan'dan Libya'ya kadar çok stratejik gelişmelerin anahtarı olmaya başladı.

SONUÇ: Kızıldeniz Jeopolitiğinin önemi artıyor. Amerika'nın tetikçisi Netanyahu- İsrail'in Orta Doğu'da sebep olduğu kriz Kızıldeniz'in güvenliğine tehdit oluşturmaya başladı.

Nitekim Yemen'de Husiler'in İsrail'e giden gemilere yönelik saldırılar düzenlemesi özellikle Kızıldeniz'in karşı kıyılarını daha önemli hale getiriyor.

Tam bu noktada Türkiye'nin Somali ve Cubiti'de bulunması Afrika'nın önemi bir kat daha artıyor. Zira küresel ticaretin en önemli geçiş noktalarından biri olan Babülmendep Boğazı'ndaki riskler küresel ticaret üzerinde aksama tehdidi oluşturuyor.

Nitekim jeo-ekonomik olarak Afrika'nın hatta özellikle Afrika Boynuzu'nun stratejik önemi, bölgedeki gelişmelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerini daha da öne çıkarmakta. Kızıldeniz jeopolitiğinin yükselen önemi, Sahel'deki güvenlik meseleleri, askeri müdahaleler ve terör tehditlerinin yanı sıra, küresel ve bölgesel güç rekabetleri ve devletlerarası gerilimler kıtanın geleceğini şekillendirecek ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Somali ve Cıbutı'ye verdiği büyük önem daha iyi anlaşılmaktadır.

AFRİKA'DA TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR. BAŞKAN ERDOĞAN TÜRK DEVLET AKLI, GELECEĞİ İYİ OKUYOR. TÜRKİYE BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR, BÜYÜK OYNUYOR."