Afrika'da oluşum aşamasında olan bir okyanus keşfedildi

Bilim insanları, Etiyopya'nın Afar bölgesinde kıtanın ikiye bölünmesi sonucu yeni bir okyanusun oluştuğunu açıkladı. Oluşan yeni okyanusun yükselen magmanın artan basıncından dolayı oluştuğu ve oluşumunu tahmini 5 ila 10 milyon yıl içerisinde tamamlayacağı belirtildi.

Konu ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Leeds Üniversitesi'nde görevli araştırmacı Christopher Moore, bu bölgenin dünyada kıtasal çatlağın nasıl okyanus haline geldiğinin incelenebileceği tek yer olduğunu söyledi.

Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli araştırmacı Ken Macdonald ise, bu süreç tamamlandığında Aden Körfezi ve Kızıldeniz'in Afar Bölgesi ve Büyük Rift Vadisi'ne doğru akacağını, yeni bir okyanusun meydana geleceğini ve Doğu Afrika'nın bu kısmının kendi başına ayrık ve küçük bir kıta olacağını belirtti. Ayrıca Macdonald, Arap levhasının Afrika’dan yılda yaklaşık 1 inç hızla uzaklaştığını, diğer Afrika levhalarının ise yılda yaklaşık yarım inç ila 0,2 inç arasında değişen hızlarla çok daha yavaş bir şekilde ayrıldığını ifade etti.

Araştırmacılar, 2005 yılındaki volkanik hareketler sonucu bölgede oluşan yarığın uzunluğunun 56 kilometreye ulaştığını kaydetti.