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Aktüel Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 318 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 318 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 07:59:41 -
Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 318 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 318 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 961 artarak 1 milyon 593 bin 247 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 194 artışla 38 bin 326'ya ulaştı.

Kıtada tedavisi süren 236 bin 588 vaka bulunurken, 1 milyon 318 bin 297 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 17 bin 863 ile Güney Afrika, 6 bin 648 ile Mısır, 2 bin 636 ile Fas'ta görüldü.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 693 bin 359 ile Güney Afrika, 153 bin 761 ile Fas ve 104 bin 62 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.

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