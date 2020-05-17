  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Afganistan'daki siyasi uzlaşıya destek

Afganistan'da siyasi kriz sona erdi

Sarımsaklı cacık olur mu? Nefis cacık tarifi

Tesettür giyim modasında vazgeçilemeyen modeller

Dijitalleşmenin gücü Sabancı Holding'in ilk çeyrek bilançosuna yansıdı
için kalan
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 81 bin 307'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-17 19:44:58 -
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 81 bin 307'ye yükseldi

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 81 bini geçti.  

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vakası sayısı 24 saatte 3 binden fazla artarak 81 bin 307'ye yükseldi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 24 saatte 74 kişi artarak 2 bin 704'e ulaştı.

Şimdiye kadar 31 bin 78 kişi de sağlığına kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 612, Cezayir'de 548, Güney Afrika'da 261, Fas'ta 192, Nijerya'da 176, Kamerun'da 140 ve Sudan'da 97 oldu.  

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.

Kıtada, Lesotho, Seyşeller, Namibya, Eritre, Mozambik, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Ruanda'da henüz virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı