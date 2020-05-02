  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vakaları 40 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-02 09:46:43 -
Afrika'da Kovid-19 vakaları 40 bini geçti

HARTUM (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 40 bini geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada son 24 saatte yaklaşık 1731 yeni vaka tespit edildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 749 oldu.

Afrika’da hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bu yana 49 kişi artarak, 1689’a ulaştı.

Kıta genelinde iyileşenlerin sayısı 13 bin 383'e yükseldi.

Kıtada ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan geldiği belirtilen Kovid-19 vakaları, güneydeki Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun'da görüldü. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı