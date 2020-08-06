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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 02:53:44 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 997 bin 350'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 15 bin 131 artarak 997 bin 350 oldu. 

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 536 artışla 21 bin 679'e ulaştı. 

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 9 bin 298 ölümle Güney Afrika, 4 bin 930 ölümle Mısır ve 1261 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 529 bin 877 oldu, bu ülkeyi 94 bin 875 vaka ile Mısır, 44 bin 890 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 677 bin 201 kişi ise hastalığı yendi.

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