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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 738 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 738 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:26:56 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 738 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 738 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 738 bin 877'ye çıktı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 672'ye ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 8 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşti, Mısır'da 6 bin 211, Fas'ta ise 3 bin 373 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 761 bin 759'a ulaştı, bu ülkeyi 199 bin 745 vakayla Fas ve 106 bin 707 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 421 bin 870 kişi iyileşti.

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