Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 578 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 578 bini geçti.Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 578 bin 309 oldu.Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bin 960'a ulaştı.Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 17 bin 673 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken, Mısır'da 6 bin 40, Fas'ta ise 2 bin 572 kişi hayatını kaybetti.Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.Güney Afrika'da vaka sayısı 690 bin 896'ya ulaştı, bu ülkeyi 149 bin 841 vakayla Fas ve 104 bin 387 vakayla Mısır izledi.Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 305 bin 395 kişi iyileşti.