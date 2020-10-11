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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 578 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 578 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:49:39 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 578 bini aştı
ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 578 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 578 bin 309 oldu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bin 960'a ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 17 bin 673 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken, Mısır'da 6 bin 40, Fas'ta ise 2 bin 572 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 690 bin 896'ya ulaştı, bu ülkeyi 149 bin 841 vakayla Fas ve 104 bin 387 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 305 bin 395 kişi iyileşti.
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