  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 556 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 556 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 07:46:50 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 556 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 556 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 770 artarak 1 milyon 556 bin 17 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 303 artışla 37 bin 452'ye ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 17 bin 408 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken, Mısır'da 6 bin 17, Fas'ta ise 2 bin 468 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 686 bin 891'e ulaştı, bu ülkeyi 142 bin 953 vakayla Fas ve 104 bin 156 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da, Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 292 bin 200 kişi iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Washington Büyükelçisi'nden Ermenistan tepkisi
Siyaset

Washington Büyükelçisi'nden Ermenistan tepkisi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in Dağlık Karabağ'..
Örgüt evinde böyle enselendiler!
Gündem

Örgüt evinde böyle enselendiler!

FETÖ soruşturması kapsamında birçok dosyadan aramaları bulunan firari eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, saklandıkları..
Kılıçdaroğlu'nun yalanı elinde patladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun yalanı elinde patladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile olan fotoğrafıyla' ilgili algı amacıyla ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay