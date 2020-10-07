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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 536 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 536 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:17:52 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 536 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 536 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 536 bin 806'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 928'e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 17 bin 103 ile Güney Afrika, 6 bin 1 ile Mısır, 2 bin 410 ile Fas'ta görüldü.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü 3 ülke 683 bin 242 ile Güney Afrika, 137 bin 248 ile Fas ve 103 bin 902 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da, Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 275 bin 86 kişi de iyileşti.

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