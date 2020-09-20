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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 400 bini geçti
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 400 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-20 09:19:51 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 400 bini geçti

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 405 bin 973’e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 727 artarak 1 milyon 405 bin 973 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 202 artışla 33 bin 879'a ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 940 ölümle Güney Afrika, 5 bin 750 ölümle Mısır, 1795 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 659 bin 656'e ulaştı, bu ülkeyi 101 bin 900 vakayla Mısır ve 99 bin 816 vakayla Fas izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 153 bin 639 kişi iyileşti.

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