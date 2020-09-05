Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 290 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 289 bin 817'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 669 artarak 1 milyon 289 bin 817 oldu.



Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 239 artışla 30 bin 905'e ulaştı.



Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 678 ölümle Güney Afrika, 5 bin 495 ölümle Mısır, 1539 ölümle Cezayir'de görüldü.



Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.



Güney Afrika'da vaka sayısı 635 bin 78 olarak kaydedilirken bu ülkeyi 99 bin 582 vaka ile Mısır ve 68 bin 605 vaka ile Fas izledi.



Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 25 bin 872 kişi ise iyileşti.



