Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 110 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 112 bin 732'ye yükseldi.



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 390 artarak 1 milyon 112 bin 732 oldu.



Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 234 artışla 25 bin 377'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 11 bin 677 ölümle Güney Afrika, 5 bin 141 ölümle Mısır ve 1360 ölümle Cezayir'de görüldü.



Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.



Güney Afrika'da vaka sayısı 583 bin 653 oldu, bu ülkeyi 96 bin 336 vaka ile Mısır ve 48 bin 770 vaka ile Nijerya izledi.



Afrika'da, virüse yakalanan 827 bin 988 kişi ise hastalığı yendi.

