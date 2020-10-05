Afrika'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan okullarda eğitim yeniden başlıyor

ABUJA/İSTANBUL (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone ve Gine-Bissau'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime ara veren okullar yeniden açıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sierra Leone Eğitim Bakanı David Moinina Sengeh, mart ayında Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılan okullarda eğitimin yeniden başladığını açıkladı.



Sengeh, okullarda Kovid-19'a karşı sıkı tedbirler alındığına işaret ederek, "Öğrencilere maske takma zorunluluğu getirildi. Ayrıca ülke genelindeki okullara temizlik malzemesi dağıtıldı." ifadelerini kullandı.



Freetown Kız Lisesi Müdürü ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında sabah törenlerinin yasaklandığını belirterek, "Çocukların toplanmaması için böyle bir karar aldık. Öğrencileri, kendilerini hasta hissederse evde kalmaları veya en yakın sağlık merkezini ziyaret etmeleri için teşvik ediyoruz." dedi.



- Okullar Nijerya'da 11 Ekim'de, Güney Afrika'da ise 1 Ocak'ta açılacak

Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Somali, Zambiya ve Zimbabve de eğitime başlama kararı aldı. Buna göre, Nijerya'da okullar 11 Ekim'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ise 1 Ocak'ta açılacak.

Kenya yönetimi ise henüz okulların açılmasına yönelik bir karar almadı.



Afrika genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 522 bin 928'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 36 bin 569’a yükseldi.