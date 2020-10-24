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Aktüel Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 41 bine yaklaştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 41 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 07:56:11 -
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 41 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 985'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelere ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 637 artarak 1 milyon 707 bin 55'e ulaştı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 225 artışla 40 bin 985 oldu.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 18 bin 891 ölümle Güney Afrika, 6 bin 176 ölümle Mısır, 3 bin 205 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 712 bin 412 oldu.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 398 bin 172 kişi iyileşti.

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