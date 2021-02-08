Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 bini aştı
Afrika kıtasında ölümcül yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bini aştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 691 bin 340'a yükseldi.
İyileşenlerin sayısının 3 milyon 208 bin 955'e ulaştığı kıta genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bin 262 oldu.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.