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Dünya Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 bini aştı
Dünya

Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 bini aştı

Afrika kıtasında ölümcül yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 17:54:00 -
Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 691 bin 340'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısının 3 milyon 208 bin 955'e ulaştığı kıta genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bin 262 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

 

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