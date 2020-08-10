  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Afrika'da koronavirüs vaka sayısında dehşete düşüren rakam

Fakirlik, açlık ve hastalıklarla mücadele eden Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs de hızla yayılmaya devam ediyor. Son verilere göre kara kıtada Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 51 bin 815 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 07:00:00 - 2020-08-10 07:54:19
Afrika'da koronavirüs vaka sayısında dehşete düşüren rakam

Yeni tip koronavirüs pandemisiyle ilgili güncel verilerin paylaşıldığı "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte Afrika'da enfekte olan  kişi sayısı 12 bin 137 artarak 1 milyon 51 bin 815'e yükseldi.

Can kaybı yükseldi

Virüs nedeniyle can kaybı ise 351 artışla 23 bin 317'ye ulaştı.

Koronavirüs kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 10 bin 408 ölümle Güney Afrika, 5 bin 9 ölümle Mısır ve 1302 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şimdiye kadar ölüm görülmedi. Güney Afrika'da vaka sayısı 560 bine yaklaştı, bu ülkeyi 95 bin 492 vaka ile Mısır, 46 bin 577 vaka ile Nijerya izledi. Kıtada virüse yakalanan 736 bin 623 kişi ise iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin
Ekonomi

'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hakkında açıklama yapan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, altına yatırım yapmak isteyen vatan..
Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Yükseköğretim Kurulu'nun eşini haksız yere göreve getirdiği belirtilen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hü..
Abdüllatif Şener'den skandal sözler!
Gündem

Abdüllatif Şener'den skandal sözler!

CHP'de sığıntı olan ve bir dönem boş meydanlarda miting yapan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ail..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı