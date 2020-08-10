Afrika'da koronavirüs vaka sayısında dehşete düşüren rakam

Yeni tip koronavirüs pandemisiyle ilgili güncel verilerin paylaşıldığı "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte Afrika'da enfekte olan kişi sayısı 12 bin 137 artarak 1 milyon 51 bin 815'e yükseldi.

Can kaybı yükseldi

Virüs nedeniyle can kaybı ise 351 artışla 23 bin 317'ye ulaştı.

Koronavirüs kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 10 bin 408 ölümle Güney Afrika, 5 bin 9 ölümle Mısır ve 1302 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şimdiye kadar ölüm görülmedi. Güney Afrika'da vaka sayısı 560 bine yaklaştı, bu ülkeyi 95 bin 492 vaka ile Mısır, 46 bin 577 vaka ile Nijerya izledi. Kıtada virüse yakalanan 736 bin 623 kişi ise iyileşti.