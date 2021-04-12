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Dünya Afrika'da koronavirüs vaka sayısı yükseliyor
Dünya

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı yükseliyor

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 378 bin 229'a yükseldi. Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, salgın nedeniyle kıtada 115 bin 747 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 02:55:00 -
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı yükseliyor

Vaka sayısının 4 milyon 378 bin 229'a yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 918 bin 53'e ulaştı. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Aşı pasaportuna karşı çıkılıyor

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), hükümetlere "Kovid-19 salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği" uyarısında bulunmuştu.

Africa CDC Direktörü Dr. John Nkengasong, yoksul ülkelerin Kovid-19 aşısına erişimde yaşadığı zorluklardan ötürü "aşı pasaportu" fikrine karşı olduklarını açıklamıştı.

Nkengasong, kıtada Seyşeller ve Morityus'un da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin, sürü bağışıklığı için gereken aşıyı elde ettiklerini duyurmuştu.

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