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Dünya

Afrika'da koronavirüs kâbusu büyüyor

Afrika genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 51 bin 815'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 03:57:00 -
Afrika'da koronavirüs kâbusu büyüyor

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 12 bin 137 artarak 1 milyon 51 bin 815'e çıktı. Afrika kıtasında balgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 351 artışla 23 bin 317'ye çıktı.

Koronavirüs kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 10 bin 408 ölümle Güney Afrika, 5 bin 9 ölümle Mısır ve 1302 ölümle Cezayir'de kaydedildi.

Afrika ülkesi Morityus'ta aktif koronavirüs vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm kaydedilmedi.

560 bin vaka sayası ile Güney Afrika birinci ülke olurken, onu 95 bin 492 vaka ile Mısır, 46 bin 577 vaka ile Nijerya takip etti.

Kıtada virüse yakalanan 736 bin 623 kişi ise iyileşti.

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