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Dünya Afrika'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

Afrika'da koronavirüs bilançosu açıklandı

"Worldometers" internet sitesine göre; Afrika'da yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 8 milyon 72 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 15:38:00 -
Afrika'da koronavirüs bilançosu açıklandı

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 72 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 202 bin 51'e ulaştı. Kıtada vaka sayısı 8 milyon 72 bin 226 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 260 bin 869'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 145 milyon dozdan fazla aşı ulaştı, 111 milyon kişiye de aşı yapıldı.

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