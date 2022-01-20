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Dünya Afrika'da korkunç koronavirüs bilançosu
Dünya

Afrika'da korkunç koronavirüs bilançosu

Afrika'da yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 10 milyonu geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 235 bin 556 oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 14:37:00 -
Afrika'da korkunç koronavirüs bilançosu

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 10 milyonu geçtiği bildirildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde 206 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 10 milyon 624 bin 327'ye ulaşırken, 9 milyon 401 bin 614 kişi de sağlığına kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle Afrika'da 235 bin 556 kişi ise hayatını kaybetti.

En fazla vaka sırasıyla Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus ve Etiyopya'da tespit edildi.

Pek çok ülkede aşılamaya katılımın düşüklüğü nedeniyle aşıların çöpe gitme riski bulunurken, bazı ülkeler ise aşılamada dünya ortalamasının üstüne çıkmayı başardı.

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